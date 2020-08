Coronavirus, in Cina primo caso confermato di reinfezione (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – A quattro mesi di distanza è stato colpito da due ceppi distinti del virus SarsCov2 contraendo per due volte la malattia. Il caso del primo paziente con una seconda infezione confermata da test genetici è avvenuto in Cina e a darne notizia è stata l’Università di Hong Kong sulla base delle analisi condotte dai microbiologi dell’ateneo. I risultati, annunciati da un comunicato stampa, in via di pubblicazione sulla rivista Clinical Infectious Diseases, suggeriscono che l’immunità dal nuovo Coronavirus possa durare pochi mesi. Il paziente, un 33enne di Hong Kong, aveva contratto una prima infezione da Covid-19 abbastanza lieve con sintomi moderati lo scorso marzo, con tosse, febbre e mal di gola per tre giorni. Dimesso il 14 aprile, dopo due tamponi ... Leggi su quifinanza

