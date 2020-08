Chicago PD 6 non va in onda oggi, quando arriveranno i nuovi episodi? (Di martedì 25 agosto 2020) Chicago PD 6 non va in onda oggi, 25 agosto, e lo stesso succederà anche nelle prossime settimane visto che proprio martedì scorso si è conclusa la corsa dei nostri amati protagonisti. Dopo tanta attesa, gli episodi che compongono la sesta stagione della serie, sono davvero volati e da questa sera, al martedì, dovremo fare a meno dei protagonisti e delle loro storie almeno fino alla prossima estate quando Italia1, salvo cambiamenti, piazzerà in prima serata gli episodi della settima stagione con quasi due anni di ritardo rispetto alla messa in onda americana. Chicago PD 7 è composta da 20 episodi ed è andata in onda fino allo scorso aprile negli Usa e fino a giugno ha ... Leggi su optimagazine

ilpost : Il padre di Jacob Blake ha detto al Chicago Sun Times che suo figlio è paralizzato dalla vita in giù. I medici non… - rtl1025 : ?? #JacobBlake, l'#afroamericano colpito da un agente in Wisconsin, è paralizzato dalla vita in giù. Lo riferisce il… - taylorworldtini : RT @rtl1025: ?? #JacobBlake, l'#afroamericano colpito da un agente in Wisconsin, è paralizzato dalla vita in giù. Lo riferisce il padre del… - Devabole : RT @ilpost: Il padre di Jacob Blake ha detto al Chicago Sun Times che suo figlio è paralizzato dalla vita in giù. I medici non sanno ancora… - signoradellegif : RT @ilpost: Il padre di Jacob Blake ha detto al Chicago Sun Times che suo figlio è paralizzato dalla vita in giù. I medici non sanno ancora… -

Jacob Blake, l'afroamericano colpito da un agente a Kenosha, in Wisconsin, è paralizzato dalla vita in giù. Lo riferisce il padre del ragazzo al Chicago Sun-Times, sottolineando che suo figlio ha «ott ...

