Caso procure, i pm di Perugia vogliono che Luca Palamara vada a processo (Di martedì 25 agosto 2020) AGI - La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio del pm di Roma Luca Palamara nell'ambito dell'inchiesta per corruzione, sulle utilità ricevute dall'imprenditore Fabrizio Centofanti. Analoga richiesta è stata inoltrata al gup anche nei confronti dello stesso Centofanti, di Adele Attisani, amica del magistrato, e di Giancarlo Manfredonia, titolare di un'agenzia di viaggi. Mentre i primi tre sono accusati di episodi corruttivi, Manfredonia è indagato per favoreggiamento personale. Stralcio per la posizione dell'ex consigliere del Csm Luigi Spina che ha chiesto la sospensione del procedimento e la messa in prova, con l'ok della procura umbra, in attesa della decisione del giudice. Vacanze in Italia e viaggi all'estero Al centro degli accertamenti dei magistrati umbri, c'erano sette soggiorni ... Leggi su agi

