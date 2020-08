Calcio e futsal, accordo tra Sudtirol e Bubi Merano: il comunicato (Di martedì 25 agosto 2020) accordo tra Sudtirol e Bubi Merano che va ad incrementare ancor di più il legame tra Calcio e futsal. Le novità Sudtirol e Bubi Merano hanno siglato un accordo che unisce ancor di più i mondi di Calcio e futsal. Il comunicato. «FC Südtirol e G.A. Bubi Merano Calcio a 5 hanno ratificato un accordo riguardante l’integrazione dei sistemi di allenamento del settore giovanile biancorosso attraverso le tecniche del futsal. Il responsabile del settore giovanile dell’FCS Alex Schraffl e Antonio Calovi, presidente della ... Leggi su calcionews24

CasilinaNews : Valmontone, una bella novità per gli amanti del Futsal: nasce la prima squadra di Calcio a 5 maschile… - zebrafiera : @RobertoRenga Movimento tipico del (bravo) portiere di Futsal (calcio a 5). - IlMarcheseBN : #Neuer una volta ritiratosi dal calcio, potrebbe tranquillamente giocare fino ai 60 anni a Futsal. Pazzesco. #PSGFCB - RuvoLiveIt : Futsal Byre Ruvo, riconfermato Giuseppe Di Bisceglie -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio futsal

TiroLiberoWeb

Accordo tra Sudtirol e Bubi Merano che va ad incrementare ancor di più il legame tra calcio e futsal. Le novità Sudtirol e Bubi Merano hanno siglato un accordo che unisce ancor di più i mondi di calci ...MONREALE, 25 agosto – La presentazione ufficiale - in bello stile - con tanto di completino e sorrisi in camera, è avvenuta giusto ieri sera, proprio in concomitanza con lo stage che l'Atletico Monrea ...