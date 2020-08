Bottles: le borracce metalliche riutilizzabili per vivere più green (Di martedì 25 agosto 2020) Bottles: il trend delle borracce in metallo. Dalla forma allungata e dai colori vivacissimi, le Bottles sono la giusta alternativa per vivere immediatamente più green. L’Italia figura tra i maggiori consumatori di plastica del mondo, specie in termini di bottigliette di acqua. Se ciascuno di noi disperdesse anche una sola bottiglia in plastica ogni giorno, i danni all’ecosistema sarebbero gravissimi. Bottles: le borracce che salvano l’ambiente Le Bottles in metallo s’inseriscono in un vasto progetto portato avanti dalla Commissione Europea, che vuole ridurre drasticamente la produzione ( ed il consumo di plastica). Entro il 2030, si punta a ridurre in modo drastico i 25 milioni di tonnellate di plastica che l’Unione ... Leggi su notizieora

