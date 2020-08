Ballando con le Stelle a rischio, Rosalinda Celentano e Samuel Peron positivi al Coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) Ancora pessime notizie per il programma “Ballando con le Stelle”, condotta da Milly Carlucci. La nuova edizione sarebbe già dovuta partire lo scorso marzo, ma a causa del lockdown lo show era stato rimandato in data da definire. Si vociferava però che il programma avrebbe ripreso immediatamente dopo la fine della “fase 1”. Le cose non sono andate cosi, evidentemente la produzione ha preferito far slittare tutto al prossimo autunno. Ora il momento sarebbe arrivato, ma un altro ciclone ha investito il programma. La notizia é di poche ore fa, Rosalinda Celentano e Samuel Peron hanno contratto il Coronavirus, e potrebbero mettere a rischio contagiato l’intero staff. >> Leggi anche: Martina ... Leggi su urbanpost

blogtivvu : Ballando con le Stelle 2020: “Vip e maestro positivi al Coronavirus” - flaviotiravento : RT @tempoweb: Rosalinda #Celentano e Samuel Peron positivi al #COVID19, ansia a #BallandoConLeStelle ?? - Notiziedi_it : Ballando con le stelle 2020 sospeso per Covid-19? La situazione attuale - Gazzettino : Ivan Zazzaroni e lo sfogo per le critiche a Ballando con le Stelle a Io e Te. «Per questo ho deciso di lasciarli».… - Noovyis : (Ballando con le stelle 2020 sarà sospeso? Samuel Peron positivo al Coronavirus) Playhitmusic - -