ATP Cincinnati – Problemi al collo e un tie-break decisivo: Djokovic la spunta in due set su Berankis (Di martedì 25 agosto 2020) Un esordio non proprio semplicissimo quello di Novak Djokovic nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il campione serbo, numero 1 del ranking mondiale maschile, si è imposto in due set su lituano Ricardas Berankis dopo 1 ora e 40 minuti di match. decisivo il primo set, vinto al tie-break dal ‘Djoker’ con il punteggio di 7-2 nonostante i Problemi al collo che lo hanno visibilmente tormentato. Dopo il medical time-out a cavallo fra i due set, Djokovic è apparso in condizioni migliori è ha chiuso l’incontro con il 6-4 del secondo set.L'articolo ATP Cincinnati – Problemi al collo e un tie-break decisivo: ... Leggi su sportfair

TennisWorldit : Atp/Wta Cincinnati - Djokovic e Berrettini, ripartenza vincente. Che fatica Serena - Eurosport_IT : Ecco cosa è accaduto nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati maschile ?? ?? ???? #EurosportTENNIS |… - oktennis : Atp Cincinnati: Murray sorprende Zverev, soffrono ma vincono Berrettini e Murray - andrea_pecchia : #Berrettini ????, esordio col brivido: battuto Emil #Ruusuvuori ???? al terzo set. #CInCyTENNIS #ATP #SkyTennis… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Matteo Berrettini sopravvive e supera l’esordio del Masters 1000 di Cincinnati ???? L'azzurro batte Emil Ruusuvuori per 6-… -