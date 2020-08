Antonella Mosetti ha il coronavirus: “Molte persone con me in Sardegna se ne vanno ancora in giro” (Di martedì 25 agosto 2020) La giornata di ieri è stata ricca, purtroppo, di annunci via social, di personaggi del mondo dello spettacolo risultati positivi al coronavirus. Nella tarda serata di ieri è arrivato anche il messaggio di Antonella Mosetti che sta bene, non ha molti sintomi, ma vuole lanciare anche un messaggio. A detta di Antonella Mosetti infatti, molte persone che erano con lei in Sardegna, e che quindi potrebbero essere positive, stanno continuando ad andare in giro e potrebbero infettare persone anziane o più deboli. Queste le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP che spera di essere utile con il suo messaggio. Aida Yespica positiva al covid 19: l’annuncio social Antonella ... Leggi su ultimenotizieflash

