Allarme Confesercenti | 90mila imprese a rischio chiusura

Nel commercio e nel turismo ci sono circa 90mila imprese pronte a chiudere per sempre i battenti già da questo autunno, anche al netto di nuovi lockdown. Un colpo senza precedenti al lavoro autonomo, che avrà conseguenze anche sul lavoro dipendente: tra le attività che proveranno a resistere, infatti, quattro su dieci segnalano la necessità di ridurre il personale. A lanciare l`Allarme è Confesercenti, sulla base di un sondaggio condotto tra le imprese con Swg."La possibilità di un autunno nero, sul fronte del lavoro autonomo e dipendente, è sempre più concreta. Il timore di nuovi blocchi dell'attività, a seguito dell'incremento di contagi, aumenta ancora di più l`incertezza degli operatori economici. Molte imprese, ...

Il suo ristorante, un gioiellino tipico nel cuore del rione di Santa Croce, non lo riconosceva più. Non arrivavano più le tavolate allegre dei turisti americani o le coppie di innamorati. Nel centro d ...Circa 90mila imprese dei settori del commercio e turismo rischiano di chiudere per sempre i battenti in autunno, anche al netto di nuovi lockdown. A lanciare l’allarme è Confesercenti, sulla base di u ...