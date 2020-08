Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 08:15 (Di lunedì 24 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2020 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE CIRCEO VERSO LA CAPITALE AD ALBANO LAZIALE SI STA IN CODA IN VIA OLIVELLA TRA VIA APPIA E VIA RICCARDO LOMBARDI IN DIREZIONE PAVONA MENTRE AD APRILIA RALLENTAMENTI IN VIA MASCAGNI ALL’ALTEZZA DI VIA GUIDO ROSSA IN DIREZIONE STATALE PONTINA Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews

