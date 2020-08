Usain Bolt positivo “Non ho sintomi ma sono in isolamento” (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Usain Bolt è risultato positivo al Covid-19. Il fuoriclasse dell’atletica leggera, capace di vincere in carriera otto ori olimpici e 14 medaglie mondiali, è già in isolamento nella propria abitazione e, come riferiscono i media giamaicani, le autorità sanitarie hanno avviato l’indagine epidemiologica visto che il detentore dei record mondiali dei 100 e dei 200 metri piani ha festeggiato pochi giorni fa il suo 34° compleanno in una festa a cui hanno partecipato molte persone. “Mi sono svegliato e ho visto sui social la notizia che sono risultato positivo al Covid-19 – ha raccontato Bolt in un video messaggio pubblicato su Twitter e Instagram – Voglio essere responsabile e quindi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

