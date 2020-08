Thereau: «Rammaricato per non aver superato Platini in Serie A» (Di lunedì 24 agosto 2020) L’ex attaccante di Chievo e Fiorentina ha parlato della sua esperienza in Serie A Cyril Thereau, ex attaccante di Chievo, Fiorentina e Udinese, in una intervista a Radio Sportiva ha parlato della sua esperienza in Serie A e del suo più grande rammarico nel nostro campionato. «Un piccolo rammarico è non aver segnato quei due gol che mi mancano per superare Platini come francese più prolifico in Serie A dopo Trezeguet». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

