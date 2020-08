Test sierologici a prof e bidelli al via, ma l’adesione dei medici è facoltativa (e molti non hanno dato disponibilità). In più mancano i kit (Di lunedì 24 agosto 2020) La campagna del ministero della Salute per la somministrazione dei Test sierologici ai docenti e a tutto il personale della scuola è ufficialmente partita il 24 agosto. Ma molti maestri, professori e bidelli non hanno potuto fare l’esame perché i medici non hanno ancora ricevuto i kit. Non solo. L’idea del governo di affidare ai medici di base lo screening non è andata come previsto perché in molte realtà i dottori non hanno dato la loro disponibilità. Così, al momento della prenotazione, i pazienti si sono ritrovati con il cerino in mano. E hanno dovuto ripiegare sull’Asl di competenza. E’ il caso della ... Leggi su ilfattoquotidiano

