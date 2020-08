Temptation Island colpita dal Coronavirus: tentatrice in ospedale (Di lunedì 24 agosto 2020) Focolaio Coronavirus a Temptation Island: due ex tentatrice son risultate positive al Civid-19 e una di loro è ricoverata in ospedale. E fa un appello ai giovani come lei… Temptation Island sta per cominciare con la nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi, ha appena presentato una nuova coppia, quella formata dai very normal people Nadia e Antonio, ma una spiacevole notizia si abbatte sul viaggi nei sentimenti prodottoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

