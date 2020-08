Suarez Juventus, Koeman lo fa fuori: possibile colpo a 0, Paratici ci pensa (Di lunedì 24 agosto 2020) Suarez Juventus – La Juventus è ormai da tempo a caccia di un nuovo bomber. Gonzalo Higuain è destinato a lasciare Torino, in questi giorni infatti si sta trattando la sua rescissione del contratto. Per l’argentino possibile ritorno in patria o in MLS. Paratici così sta sondando diverse piste per l’attacco bianconero. Il primo nome per una questione economica è quello di Edin Dzeko. Il bosniaco è il preferito di Pirlo, un attaccante capace di giocare bene con la palla tra i piedi, liberando gli spazi a CR7. Ma l’età avanzata ne frena ancora l’acquista (34 anni). Spunta così un’opzione affascinante per Pirlo: Luis Suarez. Suarez Juventus, il pistolero verso la ... Leggi su juvedipendenza

