Scandalo mascherine, l’accusa: ‘Acquistate dalla Regione Lazio e rivendute’. Colosimo: ‘Se vero è vergognoso’ (Di lunedì 24 agosto 2020) La Regione Lazio sembra non preoccuparsi molto di sapere a che punto sia l’inchiesta sulle mascherine ‘fantasma’ ordinate alla Eco Tech Srl di Frascati, una società che in realtà produceva lampadine. Dispositivi di protezione a 35,9 milioni di euro e mai arrivati. Ma quello che riporta Etrurianews questa mattina lascia interdetti: a quanto pare la Ecotech starebbe continuando a fare affari e starebbe vendendo le mascherine acquistate con i soldi avuti dall’amministrazione regionale. “Il pezzo pubblicato dal sito etrurianews sull’affare mascherine è l’ennesima vergogna di una vicenda che si sta trasformando in una farsa dove la Regione Lazio ricopre il duplice ruolo di sprovveduta e spettatrice. Se ... Leggi su ilcorrieredellacitta

La Regione Lazio sembra non preoccuparsi molto di sapere a che punto sia l’inchiesta sulle mascherine ‘fantasma’ ordinate alla Eco Tech Srl di Frascati, una società che in realtà produceva lampadine.

Lo scandalo delle mascherine fantasma ordinate alla Eco. Tech. Srl, pagate decine di milioni dalla Regione Lazio e mai giunte a destinazione, non sembra aver complicato la vita alla società di lampadi ...

