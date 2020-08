Roma. Polizia Locale: controlli nei sottopassi di Corso d’Italia (Di lunedì 24 agosto 2020) Polizia Locale, controlli nei sottopassi di Corso d’Italia: accertamenti su due persone. Rinvenuto anche un gabbiano ferito. Dalle prime ore di questa mattina agenti della Polizia Locale di Roma Capitale stanno eseguendo controlli mirati nei sottopassi di Corso d’Italia: fermati due uomini di 50 e 59 anni, rispettivamente di nazionalità tunisina e marocchina, su cui sono in Corso accertamenti presso il centro di foto-segnalamento del Comando Generale per verifiche circa la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. Sul posto pattuglie delle Unità Speciali GSSU e SPE e del Reparto PICS. Nel Corso dell’intervento ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Grazie a @PLRomaCapitale per aver fermato due turisti che tentavano di incidere i propri nomi sulla Fontana di Trevi
matteosalvinimi : Frascati (Roma), ecco come gli agenti di Polizia sono costretti a lavorare per contenere i clandestini positivi
virginiaraggi : Nel fine settimana di Ferragosto abbiamo rafforzato i controlli della Polizia locale di Roma Capitale: riscontrate

Bus in fiamme su viale Palmiro Togliatti dove un mezzo pubblico ha preso fuoco per cause in via di accertamento. La chiamata ai soccorsi nel primo pomeriggio di lunedì poco distante dall'intersezione ...6.109 persone identificate, 3 persone arrestate, 10 denunciate in stato di libertà, 474 le pattuglie impegnate in stazione, 1 contravvenzione amministrativa elevata. Due “writers”, un italiano ed un p ...