Rolls Royce Dawn Silver Bullet, a passeggio sul lago di Garda (Di lunedì 24 agosto 2020) Realizzata dal Global Centre of Luxury Manufacturing Excellence di Goodwood, Dawn Silver Bullet è l'ultima scoperta di Rolls Royce . Un'esclusiva cabriolet, prodotta in appena 50 esemplari, dal nome ... Leggi su corrieredellosport

Prodotto in appena cinquanta esemplari dal Global Centre of Luxury Manufacturing Excellence di Goodwood, l'esclusivo modello è stato immortalato sulle strade che costeggiano il Lago di Garda Una cabri ...Realizzata dal Global Centre of Luxury Manufacturing Excellence di Goodwood, Dawn Silver Bullet è l’ultima scoperta di Rolls Royce. Un'esclusiva cabriolet, prodotta in appena 50 esemplari, dal nome al ...