Riuscirà il Pd a farsi fregare ancora una volta da Di Maio? (Di lunedì 24 agosto 2020) Non contento di aver già fatto al Pd il brutto tiro di una fantomatica alleanza nelle Marche e in Puglia, Luigi Di Maio ha pensato di fare il contrario di Paganini: si è ripetuto. L’uomo dei «mai col partito di Bibbiano», l’allievo prediletto dell’inventore del «Pdl meno elle», l’arruffapopoli contro i governi Renzi e Gentiloni, invece di occuparsi della Libia, di Navalny o della Bielorussia (in fondo è il ministro degli Esteri), ha rilanciato l’idea di un patto con il Nazareno stile Prima Repubblica sulle comunali di Milano, Torino, Napoli, Roma. La farsa dell’accordo nelle Marche e in Puglia si è rivelata prestissimo, appunto, una farsa; e talmente di basso livello che a svelarne il finale è stato il triste Vito Crimi, smentendo sia Di Maio che ... Leggi su linkiesta

