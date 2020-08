Rai - Rinnovo Zielinski, c'è la firma con clausola da 100mln 'variabile'! Ingaggio e durata del contratto (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Napoli blinda Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha apposto la sua firma sul nuovo accordo che lo legherà al Napoli per altri quattro anni. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Rai - Zielinski ha rinnovato, clausola da 100mln 'variabile'! Ecco ingaggio e durata del nuovo contratto - news24_napoli : RAI – Rinnovo Gattuso, fumata bianca: ADL vuole clausola da 7 milioni… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Zielinski ha firmato il rinnovo, per Gattuso si attende' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Zielinski ha firmato il rinnovo, per Gattuso si attende' - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Zielinski ha firmato il rinnovo, per Gattuso si attende' -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Rinnovo RAI - Rinnovo Gattuso, fumata bianca: ADL vuole clausola da 7 milioni! Karbownik in pole a sinistra AreaNapoli.it Rai - Rinnovo Zielinski, c'è la firma con clausola da 100mln 'variabile'! Ingaggio e durata del contratto

Il Napoli blinda Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha apposto la sua firma sul nuovo accordo che lo legherà al Napoli per altri quattro anni. A riferirlo è l'esperto di mercato Rai Ciro Vener ...

Rai - Zielinski ha firmato: clausola “variabile” da 100mln. Per Gattuso si attende

Nel corso della Domenica Sportiva Estate, il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha dato le ultime sui rinnovi in casa Napoli: "Per Zielinski è fatta. Oggi c'era l'agente in città, s ...

Il Napoli blinda Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha apposto la sua firma sul nuovo accordo che lo legherà al Napoli per altri quattro anni. A riferirlo è l'esperto di mercato Rai Ciro Vener ...Nel corso della Domenica Sportiva Estate, il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha dato le ultime sui rinnovi in casa Napoli: "Per Zielinski è fatta. Oggi c'era l'agente in città, s ...