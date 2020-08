Pedofilo al parco giochi molesta bimba di 10 anni (Di lunedì 24 agosto 2020) È accaduto la sera della vigilia di ferragosto in una frazione di Negrar in provincia di Verona. I carabinieri erano stati inizialmente chiamati per una lite ma giunti sul posto i militari hanno potuto constatare una storia ben diversa. Agli arresti un 33enne di origine egiziana accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Pedofilo al parco giochi molesta bimba di 10 anni - #Pedofilo #parco #giochi #molesta - AnSantorum : RT @peterpafio: Il pedofilo trentenne egiziano bastardo a Verona adescava bambini al parco ...ammazzarlo di botte? - __SAMU_ITALIA__ : RT @peterpafio: Il pedofilo trentenne egiziano bastardo a Verona adescava bambini al parco ...ammazzarlo di botte? - edoludo : RT @peterpafio: Il pedofilo trentenne egiziano bastardo a Verona adescava bambini al parco ...ammazzarlo di botte? - Ivic94757448 : RT @peterpafio: Il pedofilo trentenne egiziano bastardo a Verona adescava bambini al parco ...ammazzarlo di botte? -