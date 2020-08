Napoli, Gennaro Gattuso punta da subito su Victor Osimhen a Castel di Sangro (Di lunedì 24 agosto 2020) Gennaro Gattuso sembra molto carico per l’inizio della nuova stagione. Ieri pomeriggio, l’allenatore calabrese è stato il primo ad arrivare al San Paolo e ha accolto i giocatori che sono arrivati a poco a poco. Il tutto com’era stato organizzato dal club. Ha avuto modo di incrociare Victor Osimhen e scambiare qualche battuta con l’attaccante che lui stesso ha voluto per dare maggiore concretezza alla fase offensiva. Poi, qualche battuta con chi ha già avuto modo di lavorare insieme nella passata stagione. Il mercato, però, non è nemmeno ufficialmente cominciat. Victor Osimhen è già azzurro e sarà con la squadra nel ritiro di Castel di Sangro, ma servono altri rinforzi. Il ... Leggi su calciomercato.napoli

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gennaro Napoli, Gennaro «dimenticato» nell'obitorio: dalla Procura risposte evasive Il Mattino Mercato: la Juve stringe per Locatelli, il Napoli punta a Tagliafico

ROMA – Il Napoli ha raggiunto Castel di Sangro, sede del ritiro pre-campionato fino al 4 settembre, ma è uno dei club più attivi sul mercato nella settimana che chiude il mese di agosto. La società di ...

Capodanno Bizantino ad Amalfi, Gennaro Arma è il nuovo "magister"

Il Comandante Gennaro Arma è il Magister di Civiltà Amalfitana per la ventesima edizione del Capodanno Bizantino il cui tema è “Il Mare”. L'investitura è per “The Brave Captain”, l'eroico comandante d ...

Il Comandante Gennaro Arma è il Magister di Civiltà Amalfitana per la ventesima edizione del Capodanno Bizantino il cui tema è "Il Mare". L'investitura è per "The Brave Captain", l'eroico comandante d ...