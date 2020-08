MotoGp, DAZN lancia un’interessante docu-serie: ‘5 elementi’ sarà disponibile dal 24 agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) Un esperimento scientifico targato DAZN che esplora la forza della natura e i suoi 4 elementi per arrivare a svelarne un quinto. La piattaforma di streaming fa appello alla scienza, creativamente applicata ad una delle competizioni sulle due ruote più amate al mondo: il Motomondiale. Una scommessa vincente quella di DAZN che diventa una docu-serie di 5 episodi, della durata di 15 minuti ciascuno, in cui si analizza da un punto di vista scientifico come i 4 elementi della natura – terra, fuoco, aria e acqua – influiscano in una gara mondiale di MotoGp e come sia imprescindibile un quinto elemento, il pilota, in grado di interpretarli, rispettarli e domarli durante la competizione. Protagonista e narratore di ogni episodio è Carlos ... Leggi su sportfair

