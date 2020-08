Mali: 'giunta militare per tre anni' (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - BAMAKO, 24 AGO - La giunta militare che ha preso il potere in Mali ha proposto una transizione di tre anni sotto la guida di un militare, e si è detta pronta a rilasciare l'ex presidente ... Leggi su corrieredellosport

