Lo spot di Sky Wifi con Jude Law (Di lunedì 24 agosto 2020) Jude Law, attore candidato agli Oscar e protagonista delle serie The Young Pope e The New Pope, è il testimonial della campagna pubblicitaria di Sky Wifi, il servizio fibra lanciato lo scorso 16 giugno in anteprima per gli abbonati Sky. La campagna dà il via a un allargamento del servizio di fibra Ftth, dal 25 agosto, anche a chi non è abbonato alla pay tv e senza bisogno di una parabola. L’offerta tv, internet e voce, combina alla connessione di Sky Wifi, i contenuti e le produzioni originali di Sky e l’esperienza di visione di Sky Q. Sky Wifi al momento è disponibile in 149 grandi città e comuni. Wired. Leggi su wired

