Lo scivolone dell’inviato di Repubblica sul nubifragio di Verona: «I concittadini nazifascisti e razzisti riflettano sul karma» (Di lunedì 24 agosto 2020) Scoppia il caso contro il giornalista de la Repubblica Paolo Berizzi, attaccato sui social da Giorgia Meloni per un tweet sul nubifragio e la grandinata che ha travolto Verona ieri 23 agosto. Berizzi scrive su Twitter: «Sono vicino a #Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma». August 24, 2020 Parole giudicate «gravissime e inaccettabili» dice la leader di Fratelli d’Italia, che su Facebook rilancia il tweet dell’inviato de la ... Leggi su open.online

