Libia, Haftar rifiuta il cessate il fuoco: “Trovata mediatica” (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA – Le forze armate guidate dal generale Khalifa Haftar, espressione del governo non riconosciuto di Tobruk, hanno rifiutato la proposta di cessate il fuoco ed elezioni avanzata dall’esecutivo rivale con sede a Tripoli, definendola una trovata da “marketing mediatico” che mira in realta’ a coprire “il potenziamento militare” in atto nella citta’ contesa di Sirte. Leggi su dire

