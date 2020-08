La Cgil è per il No, ma non si impegnerà direttamente (Di lunedì 24 agosto 2020) Nel 2016 la Cgil fu impegnata direttamente in prima fila per il No al referendum costituzionale. Quattro anni dopo le cose sono molto cambiate. Nonostante una posizione chiaramente critica verso la nuova riforma del solo taglio dei parlamentari, la Cgil non si impegnerà direttamente nella campagna per il voto del 20 e 21 settembre. Le ragioni sono più di contesto che di sostanza. Come sta accadendo a tutta la campagna elettorale, il condizionamento del Covid ha portato Corso Italia a … Continua L'articolo La Cgil è per il No, ma non si impegnerà direttamente proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Continua la protesta delle sigle sindacali della sanità privata in Sicilia contro il mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto ormai da 14 anni. Qualche giorno fa, il presidente di Aiop Sicilia ...

“Le strade dell’Apartheid” nella mostra di Luca Greco al Meeting del mare

Luca Greco, classe 1979, è un dottore di ricerca in filosofia teoretica, cosa che gli consente d’incontrare sui banchi del liceo Walter Benjamin, e la sua flânerie. Da quel momento, perdersi cosciente ...

