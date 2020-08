Inter, grave Buonaiuti: incidente in bici per il preparatore dei portieri (Di lunedì 24 agosto 2020) MILANO - L' Inter e tutto il calcio italiano augurano il meglio ad Adriano Buonaiuti : il preparatore dei portieri di Antonio Conte ha avuto ieri mattina un brutto incidente stradale con la sua ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : In #bici contro un #suv: incidente per #Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’#Inter - salvione : Inter, grave Buonaiuti: incidente in bici per il preparatore dei portieri - sportli26181512 : #Inter, grave Buonaiuti: incidente in bici per il preparatore dei portieri: Da giocatore a difesa dei pali della Ju… - SpazioInter : Grave incidente in casa #Inter: brutto schianto per il preparatore dei portieri #Bonaiuti - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Inter, incidente d’auto per il preparatore dei portieri: Bonaiuti in co… -