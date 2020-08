Inter Conte, Zhang in campo per evitare il divorzio del tecnico (Di lunedì 24 agosto 2020) : le prossime ore saranno decisive, le parti sono ancora distanti Saranno ore decisive per Antonio Conte e il suo futuro all’Inter. Il tecnico dei nerazzurri – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – deciderà cosa fare proprio nelle prossime ore. Ci sarà un vertice con il presidente, si legge, per capire quali mosse effettuare: c’è fiducia nell’a.d. Marotta, la società ha intenzione ad investire. I tempi per il verdetto sono però stretti, senza intesa arriva Allegri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

