Ilary Blasi e Francesco Totti a Gente: “Mercificazione di una 13enne” (Di lunedì 24 agosto 2020) Ilary Blasi e Francesco Totti rispondono al direttore di Gente. Qualche giorno fa, il settimanale ha messo in copertina una foto ritraente il lato b della figlia 13enne Chanel Una vicenda che sta facendo parecchio discutere. Qualche giorno fa, il settimanale Gente ha deciso di mettere in copertina una foto ritraente Francesco Totti e la … L'articolo Ilary Blasi e Francesco Totti a Gente: “Mercificazione di una 13enne” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

