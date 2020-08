Il tamburo della Notte della Taranta incanta ancora (Di lunedì 24 agosto 2020) Il coronavirus non è riuscito a silenziare il suono ipnotico del tamburo della pizzica. Si sono concluse a Melpignano (Lecce), in Puglia, le tre serate di registrazione del Concertone La Notte della Taranta 2020 che andrà in onda su Rai2 il 28 agosto alle 22.50. Un palco minimal e teatrale ha accolto l'abbraccio dell Orchestra popolare e dell Orchestra Roma Sinfonietta dirette dal maestro Paolo Buonvino. Visione cinematografica per l'edizione 23 del rito collettivo che ha dovuto rinunciare alla presenza di pubblico. Sulla facciata del Convento scorrono le immagini delle tabacchine, le contadine del Salento protagoniste della lotta al caporalato, quando Gianna Nannini intona Fimmene Fimmene. La ripropone a distanza di 16 ... Leggi su ilfogliettone

Affaritaliani : Il tamburo della Notte della Taranta incanta ancora - CassandraBiBa : @Il_Pornografo Tutto questo parlare a tamburo battente della Sardegna in termini di contagio e nel paese tua abitua… - AleCom1968 : RT @DanieleCanton: 'Bisogna mantenere il metodo scientifico anche durante le pandemie. Si può sperimentare di tutto, ma c'è un etica della… - AngeloDiConte1 : RT @Iperbole_: L'acqua della fonte suona il suo tamburo d'argento. Gli alberi tèssono il vento e i fiori lo tingono di profumo. Una ragna… - DanieleCanton : 'Bisogna mantenere il metodo scientifico anche durante le pandemie. Si può sperimentare di tutto, ma c'è un etica d… -

Ultime Notizie dalla rete : tamburo della Il tamburo della Notte della Taranta incanta ancora - Il video su Affaritaliani.it - Affaritaliani.it Camorra, perquisizioni e sequestri dopo l'agguato e la stesa ad Avellino

Si cercano riscontri, si prova a ricostruire i nuovi legami di una geografia criminale cittadina che potrebbe essere mutata dopo gli arresti eccellenti dei mesi scorsi. La Squadra Mobile, con il coord ...

Che cosa dicono gli analisti delle sgasate della Turchia nel Mar Nero

Erdogan ha trovato la manna che cercava. Non l’ha trovata però nel Mediterraneo Orientale, dove continuano le controverse esplorazioni turche che hanno messo in allarme la Grecia e un buon numero di n ...

Si cercano riscontri, si prova a ricostruire i nuovi legami di una geografia criminale cittadina che potrebbe essere mutata dopo gli arresti eccellenti dei mesi scorsi. La Squadra Mobile, con il coord ...Erdogan ha trovato la manna che cercava. Non l’ha trovata però nel Mediterraneo Orientale, dove continuano le controverse esplorazioni turche che hanno messo in allarme la Grecia e un buon numero di n ...