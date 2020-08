Google Android Tv: Svelati dettagli in più su dongle Sabrina (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda Google Android Tv, in quanto con il nuove dongle Sabrina l’intenzione è quella di mandare il pensione il dispositivo Chromecast. Infatti, il colosso di Street View vuole cercare di rendere migliore, o meglio rinnovare, l’esperienza degli utenti aggiungendo addirittura un telecomando. Quindi, proprio in queste ore, l’ente americano FCC ha svelato dei dattagli in più sulle novità. Google Android Tv, il dongle Sabrina è sempre più una realtà Come abbiamo anticipato poco sopra, su Google Android Tv sta per arrivare il dongle Sabrina, infatti la notizia ... Leggi su quotidianpost

juventusfc : C'è solo un posto dove seguire la prossima stagione: ?? la nuova splendida App Juventus, con Juventus TV integrata!… - MeglioCucina : Selezione ricette 'cognac & nocemoscata' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - QuotidianPost : Google Android Tv: Svelati dettagli in più su dongle Sabrina - Winnifred_Real : @opss_hi mhh non ho un android quindi non saprei , comunque credo che cercando su google trovi il metodo <3 - MeglioCucina : Selezione ricette 'tacchino & carote' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Google Android Android 11, Google limita le autorizzazioni per proteggere gli utenti Libero Tecnologia Chromecast con Android TV, il dongle TV e il telecomando passano dalla FCC

Il tanto chiacchierato Chromecast Ultra di seconda generazione basato su Android TV potrebbe essere davvero vicino all'annuncio ufficiale. Dopo alcuni mesi lontano dai riflettori, infatti, il nuovo di ...

Google Sabrina, il dispositivo che rende smart il TV è in arrivo

Sabrina, il presunto successore di Google Chromecast e Chromecast Ultra, sembra sempre più vicino al debutto: Google ha infatti chiesto l’approvazione alla FCC americana per l’iscrizione di due nuovi ...

Il tanto chiacchierato Chromecast Ultra di seconda generazione basato su Android TV potrebbe essere davvero vicino all'annuncio ufficiale. Dopo alcuni mesi lontano dai riflettori, infatti, il nuovo di ...Sabrina, il presunto successore di Google Chromecast e Chromecast Ultra, sembra sempre più vicino al debutto: Google ha infatti chiesto l’approvazione alla FCC americana per l’iscrizione di due nuovi ...