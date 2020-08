Gli attori con la barba più belli del cinema (Di lunedì 24 agosto 2020) Nel primo episodio di Diavoli, la famosa serie tv Sky, compare sin da subito un inedito Alessandro Borghi. E’ un broker londinese ben diverso dall’attore che tutti ricordano in Suburra, ma è soprattutto un uomo cambiato e ancora più affascinante. Il motivo? A far trasalire le signore, in preda a una crisi ormonale, il suo nuovo look. E’ la barba che fa la differenza. Se già Alessandro Borghi faceva stragi di cuore, con la sua faccia pulita e quell’accento romano che lo ha reso amabile in tutto il mondo, con quella barba lunga ma perfetta, ha davvero conquistato tutte, anche le più snob! Perché è proprio vero che la barba, ha un grande fascino e ne è dimostrazione il fatto che sempre più attori, scelgano, e non solo per il ruolo in un film, ... Leggi su ultimenotizieflash

Quando la Magna Grecia chiama: attori in ritiro a Morigerati per corso di alto perfezionamento

CASTELFRANCO - L’uscita della maggioranza su "Covid, nani e attori" ha destato l’indignazione generale in città. Una svista, una leggerezza, una battuta infelice o la volontà palese di ...

Black Adam, The Rock spiega l'assenza di Hawkgirl dalla Justice Society

Nel corso del panel dedicato a Black Adam e organizzato per il DC FanDome dello scorso sabato, sono stati rivelati numerosi dettagli riguardo la pellicola con protagonista Dwayne The Rock Johnson, il ...

