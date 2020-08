Gad Lerner: 'Una volta Musumeci aveva il coraggio di proclamarsi fascista, ora agisce da fascista' (Di lunedì 24 agosto 2020) Gad Lerner ha pubblicato un post su twitter in cui definiva il 'presidente della regione Sicilia Musumecii un fascista", accompagnandolo con una foto che ritrae un giovane Musumeci assieme a Giorgio ... Leggi su globalist

Gad Lerner ha pubblicato un post su twitter in cui definiva il “presidente della regione Sicilia Musumecii un fascista", accompagnandolo con una foto che ritrae un giovane Musumeci assieme a Giorgio A ..."Una volta, se non altro, Nello Musumeci aveva il coraggio di proclamarsi fascista. Ora, invece, pubblica un'ordinanza fasulla per addossare ai migranti il contagio COVID19 e chiedere al governo di re ...