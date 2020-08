Francesco Totti e Ilari Blasi furibondi, l’attacco al direttore di Gente: “Lato B di nostra figlia 13enne in copertina, grazie per la sensibilità…” (Di lunedì 24 agosto 2020) Chanel Totti, figlia dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, ritratta dal settimanale Gente di spalle al mare in costume da bagno. Il viso pixellato ma il lato B in primo piano e un titolo a peggiorare la situazione: “A 13 anni Chanel Totti è la gemella di Ilary“. Una copertina che ha suscitato polemiche e indignazioni con richiami alla Carta di Treviso, il codice deontologico che disciplina i rapporti tra bambini e stampa. Dopo tre giorni i genitori della minore hanno rotto il silenzio postando entrambi nelle stories di Instagram l’identico messaggio: “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno attaccato duramente il settimanale "Gente" in seguito all'ultima copertina della rivista di gossip italiana. Come capita spesso nel periodo estivo, "Gente" ha pubbl ...

Tra le polemiche sui social e dopo giorni trascorsi in silenzio, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno voluto difendere la figlia Chanel, finita in prima pagina sul settimanale Gente. La reazione dei ge ...

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno attaccato duramente il settimanale "Gente" in seguito all'ultima copertina della rivista di gossip italiana. Come capita spesso nel periodo estivo, "Gente" ha pubbl ...Tra le polemiche sui social e dopo giorni trascorsi in silenzio, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno voluto difendere la figlia Chanel, finita in prima pagina sul settimanale Gente. La reazione dei ge ...