Depositi, conti correnti italiani al massimo storico dal 2015 (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – Aumenta il volume dei conti correnti in Italia che con 790 miliardi di euro ha raggiunto il massimo storico nell’aprile 2020 registrando un incremento del 37.5% rispetto al 2015. Ma almeno il 68% del volume totale di denaro nei conti italiani, pari a 15.500 euro per cittadino, è senza interessi. A dirlo è l’analisi pubblicata oggi da Deposit Solutions, società fintech e piattaforma che opera nell’Open Banking per i Depositi. In generale, il 57% del denaro depositato presso le banche dell’Eurozona – secondo quanto emerge dall’analisi effettuata sulla base di dati di Deutsche Bundesbank, Banca Centrale Europea, Eurostat, Barkow Consulting, Federal Statistical Office e Institute ... Leggi su quifinanza

