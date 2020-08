De Laurentiis: «Diritti tv? Ho dato la strada della maturità» (Di lunedì 24 agosto 2020) Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sui Diritti tv della Serie A: le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante il ritiro di Castel di Sangro. «Ho dato la strada dell’autonomia e della maturità, siamo tutti industriali ma se siamo legati al passato allora siamo industriali superati, ho cercato di aprire una riflessione. Non dico sia il modello De Laurentiis, dico che è un modello che funziona, potrebbe determinare anche la ricchezza dei club minore, l’importante è dotare i club medio-piccoli di una capacità economica per competere anche con quelli medio-grandi, altrimenti si ha un torneo ... Leggi su calcionews24

