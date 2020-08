Da Torino: "Napoli forte su Lyanco. Gattuso ha chiesto alla società di acquistarlo" (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Napoli punta Lyanco del Torino. Secondo Tuttosport, Gattuso ha chiesto alla società di provare a prenderlo. Leggi su tuttonapoli

Nuova idea del Napoli per la difesa azzurra del prossimo anno che potrebbe perdere in un solo colpo sia Kalidou Koulibaly che Nikola Maksimovic, entrambi pedine di mercato anche se per diversi motivi.