Coronavirus, Trump approva trattamento al plasma: l’annuncio del tycoon (Di lunedì 24 agosto 2020) Non si arresta la lotta al Coronavirus nel mondo, con Trump che annuncia il trattamento al plasma. Il tycoon pronto a provare anche il vaccino sperimentale. Continua a tenere banco l’emergenza Coronavirus nel mondo, con Trump che nella giornata di ieri ha convocato i giornalisti per un “annuncio storico”. Infatti durante la conferenza della giornata … L'articolo Coronavirus, Trump approva trattamento al plasma: l’annuncio del tycoon proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Coronavirus Usa, Trump annuncia il plasma dei guariti come cura cntro il Covid-19 - Agenzia_Ansa : #coronavirus Trump,: 'Ok all'uso in emergenza di plasma convalescenteè'. Poi l'appello del presidente Usa ai guarit… - Corriere : Trump: autorizzata la terapia anti-Covid a base di plasma - pinocomparato : RT @SkyTG24: Coronavirus Usa, Trump annuncia il plasma dei guariti come cura cntro il Covid-19 - FirenzePost : Coronavirus Usa: Trump autorizza il trattamento col plasma -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trump Coronavirus, Trump annuncia il trattamento al plasma, appello ai guariti: "Donatelo" la Repubblica Coronavirus Usa: Trump autorizza il trattamento col plasma

NEW YORK – Donald Trump cerca di recuperare terreno in vista delle elezioni presidenziali e annuncia: «sarà ammesso l’uso del plasma per il trattamento del Covid-19 in USA». La notizia è stata data in ...

Coronavirus, Usa: Fda autorizza terapia anti-Covid a base di plasma

Mondo - L'annuncio del presidente Trump: «E' una svolta nella lotta alla pandemia». Gli scienziati prudenti: «E' l'inizio di un percorso promettente». Ma la polemica non si placa. Più prudente Stephen ...

NEW YORK – Donald Trump cerca di recuperare terreno in vista delle elezioni presidenziali e annuncia: «sarà ammesso l’uso del plasma per il trattamento del Covid-19 in USA». La notizia è stata data in ...Mondo - L'annuncio del presidente Trump: «E' una svolta nella lotta alla pandemia». Gli scienziati prudenti: «E' l'inizio di un percorso promettente». Ma la polemica non si placa. Più prudente Stephen ...