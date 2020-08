Coronavirus, membro dell’equipaggio di un traghetto della linea Milazzo-Napoli con febbre a bordo: “Attivate le procedure di sicurezza” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Confermiamo che un marittimo febbricitante, componente dell’equipaggio della nostra nave in servizio per Caronte & Tourist Isole Minori sulla linea Milazzo/Eolie/Napoli, è stato sbarcato e sottoposto a tampone”. Così Caronte & Tourist Isole Minori chiarisce quanto accaduto oggi sulla nave Laurana. “A prescindere dall’esito degli accertamenti diagnostici – si legge in una nota diffusa dalla Compagnia – è immediatamente scattata la procedura stabilita fin dallo scorso marzo in accordo con le normative d’emergenza del periodo, che prevede lo sbarco cautelativo di tutto l’equipaggio (anch’esso sottoposto agli accertamenti di rito), la sanificazione radicale della nave e la ripartenza, naturalmente ... Leggi su meteoweb.eu

ansacalciosport : Coronavirus:Nanni,se aumentano positivi,Serie A può slittare. Membro commissione medica Figc, 'può diventare ipotes… - dieguito82 : RT @RaiSport: #Coronavirus, #Nanni: 'Se aumentano i #positivi, la #SerieA può slittare' Il membro della commissione medica #Figc: 'Può div… - UgoBaroni : RT @RaiSport: #Coronavirus, #Nanni: 'Se aumentano i #positivi, la #SerieA può slittare' Il membro della commissione medica #Figc: 'Può div… - leonzan75 : RT @RaiSport: #Coronavirus, #Nanni: 'Se aumentano i #positivi, la #SerieA può slittare' Il membro della commissione medica #Figc: 'Può div… - sportli26181512 : Coronavirus, Della Frera: 'La #SerieA non dovrebbe slittare': Le parole del dottore membro per l'Associazione Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus membro Coronavirus, Stretto di Messina: membro dell’equipaggio di un traghetto della Caronte con febbre a b ... Meteo Web Coronavirus Campania, riapre Covid Center in ospedale di Napoli

"Da oggi il Loreto Mare torna ad essere interamente dedicato al covid e non ha più altre attività - spiega Michele Ferrara, direttore sanitario -. Abbiamo accolto i primi quattro positivi e ne aspetti ...

Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Usa: Trump annuncia plasma guariti come cura Covid. L’atleta giamaicano Usain Bolt positivo

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 23 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo: la pandemia – che ha provocato ...

"Da oggi il Loreto Mare torna ad essere interamente dedicato al covid e non ha più altre attività - spiega Michele Ferrara, direttore sanitario -. Abbiamo accolto i primi quattro positivi e ne aspetti ...Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 23 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo: la pandemia – che ha provocato ...