Controlli antidroga a Ischia, preso pusher 37enne (Di lunedì 24 agosto 2020) Un 37enne di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato sull’isola d’Ischia per detenzione sostanze stupefacenti. Continuano i servizi anti-droga sull’isola di Ischia disposti dal comando provinciale di Napoli. I militari durante il controllo dei flussi turistici hanno fermato un 37enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – sbarcato dall’aliscafo proveniente … Leggi su 2anews

I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo, in collaborazione con le unità cinofile della Compagnia di Punta Raisi, hanno sequestrato presso il casello autostradale di Bu ...(ANSA) - PALERMO, 24 AGO - Un nigeriano di 26 anni è stato arrestato dalla Guardia di finanza per droga. Insospettiti dal nervosismo del giovane per la presenza di un cane antidroga durante un control ...