Checco Zalone manda un video messaggio ai ragazzi del Cinema America: “Mi raccomando…fate i bravi, con la mascherina” (Di lunedì 24 agosto 2020) Anche il comico Checco Zalone ha voluto far sentire la propria vicinanza ai ragazzi del Cinema America. L’attore e regista ha inviato un video-messaggio agli attivisti in occasione della proiezione del film Tolo Tolo fissata per ieri sera, domenica 23 agosto, ad Ostia. “Distanziatevi…dal film proprio!. E mi raccomando..fate i bravi, con la mascherina”, ha detto Zalone, lanciando un bacio agli attivisti che nel 2012 hanno salvato dalla demolizioni il Cinema America, di Trastevere, fondando l’associazione Piccolo America. Le proiezioni de ‘Il Cinema in Piazza’ proseguiranno a Trastevere, a Piazza San Cosimato, fino alla prossima ... Leggi su ilfattoquotidiano

