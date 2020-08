Champions: Coutinho consola Neymar, 'vincerai ancora molto' (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 24 AGO - "Ho visto che per lui era un momento delicato, sono andato a fargli forza, piangeva...". Philippe Coutinho, che con il Bayern oggi ha vinto la Champions League, entrando come al ... Leggi su corrieredellosport

mikymessina9 : RT @BritishFootball: Il Liverpool incasserà 5 milioni dal Barcellona perché Coutinho ha vinto la Champions League con il Bayern. - juornoit : #ChampionsLeague, il pianto di #Neymar - paolochiariello : #ChampionsLeague, il pianto di #Neymar - ema_sct : RT @BritishFootball: Il Liverpool incasserà 5 milioni dal Barcellona perché Coutinho ha vinto la Champions League con il Bayern. - juve_grecchi : RT @BritishFootball: Il Liverpool incasserà 5 milioni dal Barcellona perché Coutinho ha vinto la Champions League con il Bayern. -

Ci pensa un parigino a spegnere il sogno del Psg di alzare per la prima volta in cielo la Champions League. E' beffardo il destino della squadra transalpina che perde 1-0 con il Bayern, trafitto da Ki ...