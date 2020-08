Calciomercato Napoli: Piotr Zielinski sta per rinnovare, ma Arkadiusz Milik rischia di svincolarsi (Di lunedì 24 agosto 2020) Manca poco perché Piotr Zielinski rinnovi il suo contratto col Napoli fino al 2024, con aumento importante dello stipendio e clausola rescissoria tra gli 80 e i 100 milioni di Euro. Il quotidiano piemontese Tuttosport fa sapere che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare direttamente in ritiro a Castel di Sangro, magari proprio domani nel corso della conferenza stampa di presentazione alla presenza anche del presidente Aurelio De Laurentiis. Il connazionale Arkadiusz Milik, invece, dà più problemi. Dopo la Juve, che lo ha sedotto e abbandonato, anche la Roma sembra aver rivolto altrove le proprie attenzioni per rimpiazzare Edin Dzeko. Il bosniaco è vicino proprio alla Juventus. Mentre i giallorossi pensano a Mario Mandzukic, il polacco starebbe pensando addirittura di ... Leggi su calciomercato.napoli

NAPOLI - "Vedremo Allan dove andrà, Milik dove andrà, Koulibaly se e dove andrà. Sono tre nomi che possono generare un mercato di altissimo livello". Lo ha dichiarato Stefano Antonelli, intermediario ...

Per Aurelio De Laurentiis comincia oggi la stagione numero 18. La precedente coincide con la peggiore della sua presidenza. Un settimo posto che ha spento le emozioni della Coppa Italia, niente Champi ...

