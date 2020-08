Calciomercato Napoli, è praticamente fatta per Allan all’Everton sulla base di 35 milioni (Di lunedì 24 agosto 2020) Nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis potrebbe chiudere diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Ciro Venerato, giornalista della RAI ed esperto di mercato, ne ha parlato in un intervento a Radio Goal, sulle frequenze dell’emittente ufficiale del club Kiss Kiss Napoli: “Allan sarà un calciatore dell’Everton. C’è stata una stretta di mano metaforica tra De Laurentiis e Ancelotti. Le cifre? Trenta milioni più cinque. Il calciatore guadagnerà complessivamente quattro milioni di euro a stagione”. “Si può dire che Allan sia già un calciatore dell’Everton. Veretout? Piace sia alla società azzurra che a Gattuso. Il problema è quello di convincere la Roma. I colloqui tra Fienga ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli, non solo Reguilon. Sondaggio per Tagliafico dell'Ajax - DiMarzio : #Napoli, ma anche #Arsenal e #ManchesterUnited su #Gabriel. E lui ora ha fretta di sapere dove sarà il suo futuro - DiMarzio : Il #Napoli prende tempo con Gabriel del Lille ma sul giocatore avanza l'#Arsenal: le ultime - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? ?? Il #ManchesterCity pronto ad alzare l'offerta ??? #Napoli: è caccia all'erede di #Koulibaly ?? ?? #Pezzella torna nel mir… - BombeDiVlad : ?? ?? Il #ManchesterCity pronto ad alzare l'offerta ??? #Napoli: è caccia all'erede di #Koulibaly ?? ?? #Pezzella torna… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Mondo Udinese

Secondo la redazione di Sky il club partenopeo non ha alcuna intenzione di fare sconti per Koulibaly e non scenderà sotto i 70 milioni. Il Napoli non ha fretta e non arretra di un centimetro: per cede ...C’è il Bayern Monaco in testa al ranking UEFA dopo il trionfo nella finale di Champions League 2019/2020 contro il PSG. La classifica tiene conto del quinquennio 2015-2020 e sarà determinante per i so ...