Bellusci: “Il Palermo spero vinca il campionato di C perchè la piazza lo merita” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il difensore Giuseppe Bellusci ex di Catania e Palermo adesso veste la maglia del Monza ma non dimentica il suo passato rosanero: “Eravamo abbandonati a noi stessi, il mio voleva essere un appello ai tifosi e alle istituzioni, anche nella speranza di recuperare un po’ di entusiasmo. Purtroppo è finita male, ma di Palermo avrò sempre un gran ricordo. Bisogna costruire un gran gruppo: la base c’è, ora la vecchia guardia deve coinvolgere i nuovi e far sì che si integrino in fretta. Ma la società è ambiziosa, ci sono dirigenti competenti, sanno cosa serve. L’augurio? Che si rivinca, noi in B e i rosanero in C. La piazza di Palermo merita di stare al top: spero la risalita sia cominciata”. ... Leggi su itasportpress

ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: "La garanzia di #Bellusci: «#Marconi è forte. E #Palazzi sarebbe un gran colpo». Il centrale… - tifosipalermoit : Il centrale del Monza, un ex, indica al Palermo la via della B. "Va creato un gruppo solido".

