Belen e Antonino, l’ex fidanzata risponde ai commenti e sembra confermare tutto (Foto) (Di lunedì 24 agosto 2020) Belen e Antonino Spinalbese sono davvero una coppia, stanno insieme? Indirettamente è l’ex fidanzata dell’ormai famoso hair stylist a rispondere (Foto). Lei è Chiara Maria Mannarino e ha sentito il bisogno di dire a tutti che sta bene, che tra lei e Antonino è finita ormai da un po’ di mesi ma è stata molto sincera aggiungendo che non le fa di certo piacere ricevere su Instagram tante informazioni sul suo ex con un’altra persona. L’altra donna è Belen e Chiara in questo modo fa capire che davvero tra i due ci sia qualcosa che è ben più di una semplice amicizia. E’ sul suo profilo social che la bellissima ex di Spinalbese ha chiarito tutto, parole poi riportate su Very ... Leggi su ultimenotizieflash

