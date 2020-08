Antonella Mosetti positiva al Covid-19. Anche lei era in vacanza in Sardegna (Di lunedì 24 agosto 2020) Si allunga la lista (già lunga) di positivi al Covid-19 dopo le vacanze in Sardegna. Anche la showgirl Antonella Mosetti ha raccontato di essere risultata positiva al tampone. Questo il suo racconto:"Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa e ho fatto subito l'esame sierologico che è risultato neativo. Ma, non tranquilla, ho fatto Anche il tampone che è per l'appunto uscito positivo. Quindi sono in autoquarantena da qualche giorno. Vi chiedo di fare i controlli perché non si può essere indifferenti di fronte a questo virus. Io sono asintomatica. Sento solo pochissimo gli odori e i sapori, ma c'è gente che sta davvero male. In questi casi ci vuole un gran rispetto per il prossimo". 24 agosto 2020 ... Leggi su blogo

