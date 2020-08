Twitter: 13 anni di hashtag. Il 2020 tra pandemia e #BlackLivesMatter (Di domenica 23 agosto 2020) Al vertice delle parole-chiave più usate figurano ovviamente tutte quelle legati al coronavirus, da #andratuttobene a #lockdown. Ma da maggio in poi il dibattito si è allargato alle proteste contro discriminazione e razzismo negli Stati Uniti. Gli evergreen italiani si chiamano... Leggi su repubblica

alex_orlowski : I padri costituenti quando decisero per il numero di parlamentari attuali, conoscevano bene il principio di democra… - matteosalvinimi : Ho scritto alla Presidente Casellati per sostenere la causa del rientro in Italia di Chico Forti, cittadino italian… - SkyTG24 : 'Arrivare secondo vuol dire essere solo il primo tra gli sconfitti' e #KobeBryant, secondo, non lo è mai stato ?? L… - SilvanoSalviato : RT @Emergenza24: UPDATE [23.08-15:30] conclusa ricerca donna (46 anni) #scomparsa da #Palaia #Pisa il 18.08.2020 – Ritrovata senza vita il… - _danpo : @Mingucc @Open_gol A parte che non c'entra nulla con il post. Ma poi è vero che anni fa si battevano contro il tagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter anni Hashtag Day, Twitter celebra i 13 anni del cancelletto Franz Russo Tom Cruise e l’azione: come diventare immortali a suon di balli, fratture e follia

Sebbene questi ultimi sembrino un punto cardine della seconda (o forse terza) fase di rinascita dell’attore al cinema, bisogna notare che tutto in realtà (ri)cominciò non da un’acrobazia ma da un ball ...

Sudafrica, morto l'uomo più vecchio del mondo. Fredie Blom aveva 116 anni: "Gli piaceva ballare e fumare"

CITTÀ DEL CAPO - Fredie Blom era nato nella provincia del Capo Orientale nel maggio 1904, così dicono i suoi documenti di identità, anche se il dato non è mai stato verificato dal Guinness World Recor ...

Sebbene questi ultimi sembrino un punto cardine della seconda (o forse terza) fase di rinascita dell’attore al cinema, bisogna notare che tutto in realtà (ri)cominciò non da un’acrobazia ma da un ball ...CITTÀ DEL CAPO - Fredie Blom era nato nella provincia del Capo Orientale nel maggio 1904, così dicono i suoi documenti di identità, anche se il dato non è mai stato verificato dal Guinness World Recor ...